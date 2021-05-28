В «Юнармейцы» будут принимать с 6 лет

Аргументы Недели → Армия 13+

28 мая 2021, 11:44

Фото: соцсети

Возраст вступления в «Юнармию» предполагается снизить до 6 лет, сообщила заместитель начальника главного штаба движения Дарья Борисова. По ее словам, именно в этом возрасте дети идут в школу и можно начинать их подготовку в рамках патриотического движения. Об этом сообщает «ТАСС».

Официально Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» стартовало в России 1 сентября 2016 года, его основная задача — патриотическое воспитание школьников. Действует в рамках общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Минобороны России анонсировало образование этой организации еще в январе 2016 года. Инициатором возрождения движения выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

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