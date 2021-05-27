Россия перестала выдавать разрешение рейсам, летящим в обход Беларуси

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2021, 19:00

Фото: соцсети

Россия перестает давать разрешения на прибытие самолетам, которые прокладывают маршрут в обход Белоруссии. Как сообщает ТАСС, Москва не приняла рейс Austrian Airlines.

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.

Ранее представитель французского авиаперевозчика сообщил РИА Новости, что рейс AF1154, который в четверг должен был лететь из Парижа в Москву, перенесли. То же самое произошло с рейсом Вена — Москва компании Austrian Airlines.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение», — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости