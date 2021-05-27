Строительство нитки «В» газопровода «Северный поток 2» почти завершено, работы ведутся под охраной плотного кольца кораблей

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2021, 17:02

Фото: соцсети

Пресс-служба газопровода «Северный поток2» информирует, что все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно «Фортуна» ведет работы в водах Германии, и что до завершения работ осталось чуть более 9км. По окончании трубоукладки в водах Дании и Германии нитки газопровода должны быть соединены между собой и проведены необходимые пуско-наладочные работы, чтобы подготовить газопровод к надежной работе в течение последующих десятилетий при соблюдении всех отраслевых стандартов.



По состоянию на 31 марта 2021 г. уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода «Северный поток-2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода. Примерно 93 километра предстоит проложить в датских водах и около 28 километров – в германских. Об этом также сообщает пресс-служба газопровода «Северный поток2» с припиской: «Мы не можем предоставить более подробную информацию о строительстве и своевременно сообщим о дальнейших планах. Надеемся на Ваше понимание».

Однако, ранее 23 мая поступало сообщение, что днём ранее трубоукладочная баржа «Фортуна» завершила укладку нитки В «Северного потока — 2» в датской экономической зоне Балтийского моря и начала достройку немецкого участка. Судно точно уложилось в сроки, указанные Федеральным управлением водных путей и судоходства Германии. Ранее регулятор опубликовал предупреждение морякам о том, что с 22 мая по 30 июня в районе разделения движения Адлергрунд в экономической зоне Германии в Балтийском море проведут работы по строительству оставшегося отрезка нитки В «Северного потока — 2». Он составляет 28 километров, но на утро 23 мая он сократился почти до 13 километров.

«Фортуна» продолжает вести трубоукладку на рекордной для себя скорости — около полутора тысячи метров в сутки. Баржу сопровождают девять судов. Четыре из них следят за охранной зоной у «Фортуны». В немецких водах она сократилась до 1,25 мили. «Балтийский исследователь» ведет подводный мониторинг укладки, а остальные дежурят в районе работ и доставляют на борт баржи трубы и материалы.

Тем временем трубоукладчик «Академик Черский» продолжает достройку нитки А, которая имеет самый протяженный недостроенный участок в немецких и датских водах. Почти за месяц судно уложило восемь километров из 85-и. По неизвестным причинам скорость трубоукладчика составляет в среднем 500 метров в сутки. Хотя в документации по дооснащению судна говорилось, что оно должно укладывать до двух километров. По обновленному графику работ, «Академик Черский» должен завершить работы до конца сентября.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что Фортуна работает в водах Германии в соответствии с разрешениями регуляторов Германии. В уведомлении BSH для мореплавателей, выпущенном 21 мая, указывается, что Фортуна 22 мая - 30 июня 2021 г. будет вести трубоукладку в ИЭЗ Германии на отрезке протяженностью 13,9 км от границы с Данией.

Ведомство пришло к выводу, что в районе строительства больше нет мигрирующих птиц, защиту которых требовали обеспечить экологи. В этой связи ждать конца мая для дальнейшего строительства в BSH сочли нецелесообразным.

За прошедшие 4,5 дня ТУБ Фортуна прошла в водах Германии 4,925 км, поддерживая практически рекордную для себя скорость трубоукладки свыше 1 км/сутки.

До завершения данного участка осталось пройти 9,05 км, что при нынешней скорости трубоукладки Фортуны займет чуть более 8 дней. Это означает, что Фортуна полностью завершит строительство 2й нитки МГП Северный поток-2 к 4 июня 2021 года.

Еще один остававшийся недостроенным после ухода с проекта Allseas в декабре 2019 г. отрезок МГП Северный поток-2 протяженностью 2,6 км Фортуна построила в декабре 2020 г.

В настоящее время с Фортуной работают 6 судов: 2 СО, обычно выполняющие роль якорезаводчиков, - Венгери и Катунь, МАСС Спасатель Карев и буксир Капитан Беклемишев контролируют охранную зону вокруг Фортуны, рыболовецкие суда под флагом Германии SAS 295 Blauwal, Antares и Christin Bettina также контролируют охранную зону.

Еще одно судно под флагом Германии, задействованное ранее в контроле охранных зон Фортуны, SAS 295 Blauwal, вернулся в ИЭЗ Дании в район пересечения МГП Северный поток-2 с Северным потоком.

Скорее всего судно оказывает поддержку Мурману, который в последние дни часто появляется в данном районе. Ему на смену к Фортуне идет Westbank, ранее также работавший с баржей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости