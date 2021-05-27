Самолет с руководством российского ФСБ приземлился в аэропорт Гомель

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27 мая 2021, 12:50

Фото: соцсети

Этот же борт прилетал 18 августа 2020 года в Минск в самый разгар уличных протестов.

Все центральные улицы Гомеля перекрыты силовиками. Общественная служба новостей со ссылкой на политолога Владимира Леонтьева сообщает, что все эти полеты могут быть связаны с оказанием консультационной помощи властям и силовикам Белоруссии. Об этом сообщает «Рамблер».

«Ведутся переговоры, отслеживается нестабильная ситуация, обсуждаются возможные действия и консультируются белорусские силовики. У нас есть военная доктрина, и если Белоруссия будет нуждаться и попросит помощи, то Россия поможет. Просто так вмешательства не будет», - заявил собеседник издания.

По данным из открытых источников, лайнер относится к авиации ФСБ и используется для полетов директора спецслужбы Александра Бортникова, пишет РБК. Так, 18 февраля 2015 года борт RA-64523 летал в Вашингтон, где проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму, в котором принимал участие Бортников.

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