НАТО отработает «благородный прыжок» из Румынии на восток

Аргументы Недели → Армия 13+

27 мая 2021, 12:29

Фото: соцсети

«Прыжки» Запада в восточном направлении дело не новое. Вот только заканчиваются они для Запада побоищем на Чудском озере, Березиной и Сталинградом. Но, как говорится – битому неймётся. На этот раз военные из Италии, Испании, Турции, Великобритании и США, которые служат в Совместной оперативной группе повышенной готовности НАТО (VJTF), в настоящее время принимают участие в учениях Steadfast Defender 2021 («Непоколебимый защитник — 2021») в Румынии, сообщает EADaily, ссылаясь на турецкий портал Defence Turkey (специализируется на военной тематике).

Steadfast Defender 2021 проводятся под руководством НАТО с участием более 9000 военнослужащих из более чем 20 стран.

Первая часть маневров посвящена отработке взаимодействия при проведении морских операций. Она направлена на повышение способности НАТО защищать свои интересы в Атлантическом океане, в частности, стратегические линии коммуникаций, которые обеспечивают трансатлантическое подкрепление для североамериканских союзников, отмечает издание.

Морской фазой учений руководит Объединëнное командование сил — Норфолк (JFC-NF), базирующееся в американской Вирджинии. Двадцать надводных кораблей, одна подводная лодка и 60 самолётов будут задействованы у берегов Португалии. В их состав входят британский авианосец HMS Queen Elizabeth и многоцелевые истребители пятого поколения F-35B американского производства.

Вторая часть учений — «наземное укрепление». Она пройдёт под руководством Объединённого командования обеспечения и поддержки НАТО, базирующегося в Ульме, Германия. Это командно-штабные учения, направленные на обеспечение «безопасного и надёжного транзита вооружённых сил через союзные страны».

Заключительная часть натовских тренировок — развёртывание под названием Noble Jump («Благородный прыжок»). Будет проверен уровень боеготовности силы быстрого реагирования НАТО, включая силы VJTF, которые являются передовым военным формированием Североатлантического альянса и первыми реагируют на кризис.

В этом году в рамках «Благородного прыжка» будут задействованы около 4000 военнослужащих из 12 стран, в том числе из Турции. В прошлом эти учения проводились как в Румынии, так и в Польше. Steadfast Defender 2021 завершится 22 июня в Румынии.

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