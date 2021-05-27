Китай рассчитывает, что Россия предоставит ему рычаги управления Арктикой

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27 мая 2021, 12:12

Фото: соцсети

Россия стала на два года председателем Арктического совета, сменив на посту Исландию. В Пекине ждут, что Москва за это время откроет для Китая новые возможности для участия в управлении регионом Северного полюса. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на китайскую газету «Хуаньцю шибао».

Москва считает, что руководство делами Арктики является истинным проявлением статуса России как крупной арктической державы. Вполне возможно, что во время председательства РФ в Арктическом совете регион снова станет центром противостояния между США и Россией, указывают китайские эксперты в своей статье.

В ней отмечается, что Россия надеется наладить региональные и международные отношения через платформу Арктического совета. На фоне растущей напряженности между Россией и Западом Москва всегда подчеркивала, что Арктика — это одна из немногих тем, по которым Россия и Соединенные Штаты могут вести эффективный диалог. Став председателем Арктического совета, Россия может не только создать условия для смягчения отношений с западными странами, но и способствовать увеличению количества рычагов воздействия Москвы на переговорах с Вашингтоном. Россия также надеется использовать платформу Арктического совета для расширения диалога между Россией и США.

«Россия хочет использовать механизм Арктического совета для усиления собственного развития на Северном полюсе. Сформулированная Россией повестка дня Арктического совета, направлена на поддержание и максимизацию интересов российской Арктики», — подчеркивают они.

При этом обращается внимание на то, что «Арктический совет в настоящее время является наиболее влиятельным механизмом регионального управления на Северном полюсе», но все же «это не зрелая международная или региональная организация, и она имеет очевидные недостатки с точки зрения управления, силы политической реакции и способности к исполнению».

Авторы констатируют, что в последние годы проблемы милитаризации и обеспечения безопасности в арктическом регионе становятся все более актуальными. Однако, в соответствии с действующим регламентом Арктического совета вопросы военного характера и обеспечения безопасности недвусмысленно исключены из повестки дня на обсуждениях, замечают эксперты.

«Потепление климата укрепило позиции Арктики в глобальной геополитической, экономической и стратегической областях безопасности. Условия же для участия Китая в управлении Арктикой очень сложны. Организационные мероприятия и планы России во время ее председательства в Арктическом совете откроют для Китая новые возможности для участия в управлении регионом Северного полюса», — заявляют эксперты.

В своем утверждении они опираются на то, что, во-первых, сотрудничество Китая и России в рамках Арктического совета «имеет под собой твердую политическую гарантию». Китай и Россия имеют общие интересы в развитии Северного морского пути и поддержании безопасности и стабильности в этом регионе. Председательство России в Совете создаст положительную силу притяжения для участия Китая в управлении Арктикой.

Во-вторых, считают они, проекты сотрудничества в областях, не связанных с политикой, и в сфере безопасности всесторонне освобождают потенциал для дипломатии второго направления. В рамках Арктического совета инициатива России по разработке арктических ресурсов и северных морских путей в будущем еще больше укрепит основу для сотрудничества между соответствующими сторонами на Северном полюсе. Результаты неправительственных обменов неизбежно превратятся в официальную дипломатическую норму, тем самым способствуя плавному продвижению «дипломатии одного направления».

«Наконец, это способствует всестороннему участию Китая в управлении Арктикой и достижению беспроигрышных результатов. Как страна-наблюдатель Арктического совета, КНР является активным участником и сторонником различных мероприятий», — подчеркивают китайские эксперты.

«Это не только соответствует политической позиции Китая, сформулированной в Белой книге „Арктическая политика КНР“, продвигающей всеобъемлющее понимание Арктики, защиту окружающей среды региона и реагирование на изменение климата, рациональное использование и устойчивое освоение арктических ресурсов, а также активное участие в международном сотрудничестве, но также будет способствовать дальнейшей гармонизации китайско-российского арктического сотрудничества и развития», — резюмируют они.

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