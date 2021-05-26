Следствие по делу о гибели рейса МН17 над Донбассом будет идти пока не зайдёт в тупик

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26 мая 2021, 21:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Руководитель следственной группы в деле о сбитом рейсе МН17 Малазийских авиалиний Дигна Ван Бутзелар говорит, что в настоящее время следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто непосредственно «нажал на кнопку» и тех, кто распорядился доставить Бук в Донбасс, сообщает агентство «Интерфакс Украина».

«Как мы всегда говорили, расследование продолжается. Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также более высокое звено - кто был ответственен за то, что Бук был доставлен на Украину. Это очень сложное расследование. Это (расследование, в результате которого обвинения были выдвинуты Олегу Пулатову, Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Леониду Харченко), было достаточно сложным, но то, которое ведется сейчас, еще более сложное», - констатировала она.

Отвечая на вопрос, есть ли новые подозреваемые, ван Бутзелар сказала: «Я не могу говорить о подозреваемых. Когда мы будем готовы, мы об этом скажем. Сейчас же мы работаем».

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, если ли лица, в которых заинтересовано следствие: «Ответ тот же – мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес».

Говоря о временных рамках ведения следствия, Бутзелар заявила, что следствие будет продолжаться до тех пор, пока «есть прогресс».

«Мы работаем над этим до тех пор, пока мы достигаем прогресса. И мы все еще достигаем прогресса - маленькими шажками, но мы продвигаемся вперед. Конечно, может настать момент, когда мы должны будем остановиться, но состоянием на сейчас мы продвигаемся. Да, у нас есть прогресс в расследовании», - заверила она.

Судебный процесс в деле о сбитом МН17 начался 9 марта 2020 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск.

В заключении технической комиссии по расследованию факт крушения рейса МН17 сказано: «Наблюдаемые в передней части самолета повреждения свидетельствуют, что лайнер был пронизан извне большим количеством высокоэнергетических объектов. Это воздействие, вероятно, привело к распаду самолета в полете, о чем свидетельствует распределение выпавших обломков по большой площади».

Согласно выводам той же комиссии, «Боинг» был сбит зенитной управляемой ракетой 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории общей площадью 320 квадратных километров.

Сразу же было заявлено, что данная территория контролировалась ополчением Донбасса. На самом деле сплошной линии фронта не было. И достоверно определить кто - какой участок контролировал невозможно.

Далее уже международная следственная группа пришла к выводу, что располагает неопровержимыми доказательствами завоза ЗРК «БУК» с российской территории: «Это убеждение было основано на тщательном изучении десятков контейнеров с тысячами обломков МН17, из которых 1448 были обработаны и включены в базу данных следствия в качестве вещественных доказательства». Кроме того, прослушивались переговоры по сотовой связи, изучались фотографии, выложенные в интернете, опрашивались свидетели.

Большая часть обвинений делалась на основании компьютерного моделирования. Хорошо, они уверенны, что «поймали за руку» Москву. Но почему не рассматривается истинная версия трагедии? Даже если принять на веру версию международной следственной группы настоящие убийцы Малазийского Боинга находились не среди ополчения Донбасса. Как бы то ни было, сама ситуация была подстроена спецслужбами Украины, которые действовали по указке спецслужб США и Великобритании.

Даже если предположить, что «БУК» принадлежал ополчению. По данным, полученным от командования милиции ДНР в тот день чуть ли не открытым текстом в эфире, прошло сообщение о вылете военного борта ВСУ, который должен был лететь над Снежным. А обычный маршрут МН17 проходит значительно южнее, но диспетчеры Днепропетровского аэропорта скорректировали его полёт и заставили лететь над Донбассом. Во-первых, Украина обязана была закрыть небо над районом боевых действий, тем боле, что там работала военная авиация ВВС ВСУ. Во-вторых, слаженные действия диспетчеров и тех, кто сообщил о полёте украинского военного борта – говорят о намеренно подготовленной провокации. Та, с какой тщательностью фиксировались переговоры по сотовой связи и как якобы случайные свидетели фотографировали «БУК», определяя его место положения и маршрут передвижения (это почерк разведчиков, а не зевак) – говорит о многом. Кстати, на всякий случай ВСУ подняли в небо два штурмовика которые барражировали над тем же районом в момент пролёта Боинга. Вывод таков, кровь погибших пассажиров – на руках спецслужб США, Великобритании и Украины, провернувших специальную операцию, направленную на дискредитацию повстанцев Донбасса и России.

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