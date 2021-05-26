Лукашенко сомневается, что Байден, обеспокоенный делами Белоруссии, знает, где она находится

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26 мая 2021, 20:36

Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил коллегам из России и США Владимиру Путину и Джо Байдену встретиться в Минске для обсуждения ситуации в Белоруссии. Предложение главы республики было опубликовано сегодня, 26 мая, в Telegram-канал БелТА, сообщает «АННА-Ньюс».



Также политик отметил, что в грядущую пятницу будет обсуждать с российским лидером американскую повестку дня. «Я только не знаю, о чем Байден, Путин-то в теме, будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали, и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», − иронично отозвался Александр Григорьевич о владении Байденом темы будущих переговоров.



Политик отметил, что во время недавнего разговора Байден и Путин уже обсуждали белорусские дела. Лукашенко отметил предупредительность российского лидера, который позвонил ему сразу после разговора с американцем и извинился за «несанкционированное обсуждение Белоруссии».



Президент Белоруссии заявил ранее, что агрессивно настроенные к Минску государства перешли от организации «майданов» внутри страны к этапу удушения суверенитета республики. Лукашенко подчёркивает, что нет больше примеров страны в мире, которая испытывает на себе многоплановый, многоуровневый террор.

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