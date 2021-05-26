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Волна протестов, охватившая в настоящее время Оман, является самой масштабной после арабской весны 2011 года

, 19:50

Волна протестов, охватившая в настоящее время Оман, является самой масштабной после арабской весны 2011 года
Фото: соцсети

В течение четырех дней в Султанате Оман вспыхивают редкие демонстрации против безработицы и ухудшения экономической ситуации, в частности из-за пандемии covid-19. Протесты, возникшие в воскресенье в Сухаре, сейчас распространяются по всей стране. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Эта волна протестов, охватившая в настоящее время Оман, является самой большой после протестов арабской весны 2011 года в этой независимой монархии, расположенной на Ближнем Востоке.

Напомним, что в итоге «арабская весна» успела в той или иной степени затронуть два десятка государств, привести к череде революций, свержений правительств, нескольким гражданским войнам и международным интервенциям.

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