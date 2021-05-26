Украинский пропагандистский фильм пытались показать в Севастополе

Аргументы Недели → Армия 13+

26 мая 2021, 14:50

Фото: соцсети

В одном из кинотеатров Севастополя вместо фильма об участнице луганского ополчения пытались показать украинский пропагандистский фильм, об этом сообщает портал «Бушующий мир». Такой акт вполне можно квалифицировать, как идеологическую диверсию.

В Севастополе сорвался показ фильма «Ополченочка» - о луганской ополченке. Неизвестные заменили исходный файл на украинский пропагандистский фильм «Позывной «Бандерас». Когда подмена была вскрыта, было заявлено о том, что сломался кинопроектор. Сидящие в зале даже просмотрели фрагмент, хотя и не поняли, что это совсем не то кино.

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