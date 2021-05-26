Зеленский готовит население Украины к войне

Аргументы Недели → Армия 13+

26 мая 2021, 14:41

Фото: соцсети

Владимир Зеленский решил создать «национальное сопротивление». По мнению сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, это означает одно - киевская власть готовит страну к партизанской войне, сообщает агентство «АННА-Ньюс».

Из коридоров украинской власти в народ продвигается идея тотальной войны и уже на уровне истерии. Решение создания, так называемого, «национального сопротивления» - наверняка принято в угоду и националистов, и западных кураторов. Эту идею жестко раскритиковал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Он написал в своей странице в Facebook, что это пресловутое сопротивление, - «точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности – бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп».

По его мнению, участникам сопротивления предстоит отражать «информационную агрессию и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп». Рабинович резюмировал, что украинский лидер хочет создать территориальные батальоны, которые сможет контролировать он сам и СНБО.

Напоминаем, что во вторник глава украинского государства внес в Верховную Раду законопроект об увеличении численности Вооруженных сил, а также проект закона об основах национального сопротивления. Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил о возможности обстрела украинскими ракетами российских АЭС. Что происходит в этой стране? Судя по всему, уже можно вести речь о каком-то коллективном психозе киевской власти, имя которому «обширная Украина головного мозга».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение Зеленского увеличить численность ВСУ, заявив, что Украина становится милитаристским, слабо контролируемым режимом, который к тому же накачивается оружием со стороны НАТО.

«Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев», – написала Захарова.

По ее мнению, все это происходит «на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета».

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