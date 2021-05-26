У России есть боевые роботы, способные воевать самостоятельно

Аргументы Недели → Армия 13+

26 мая 2021, 14:09

В Сирии российские военные апробируют и усовершенствуют оружие новейшего класса с искусственным интеллектом.



Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что российский ОПК уже производит боевые робототехнические комплексы (БРТК), из которых многие способны действовать в значительной степени автономно, благодаря наличию зачатков искусственного интеллекта (ИИ).



Многие, кто смотрел кадры боевых действий из Сирии, обратили внимание на сверхточные удары артиллерии корректируемыми снарядами «Краснополь‑М» с целеуказанием «зелёным крестиком» и характерной картинкой. Это картинка с БПЛА «Орлан-30». Он оснащён лазерным целеуказателем.



Среди прочих преимуществ аппарата – тепловизор. То есть он может работать ночью и в сложных условиях. У беспилотника имеются автомат сопровождения целей (АСЦ), аппаратура автоматического расчёта данных для корректируемых боеприпасов и передачи этой информации автоматически на огневые позиции и командные пункты в удобной «экранной» форме, а также средства оперативного определения метеоусловий в районе применения боеприпасов. Без точных данных по атмосфере и погоде артиллерия и обычными, и «умными» снарядами промахивается.



«Орлан-30», по итогам госиспытаний и апробации, в частности в Сирии, рекомендовали к принятию на вооружение. Но вместе с ним испытывались ещё 2 БПЛА сходных параметров, тоже с лазерной аппаратурой подсветки и целеуказания. Это «Рубеж-20М» и «Гранат-4М», создававшиеся для военной разведки, но применимые и у артиллеристов. Дома на полигонах всё было отлично, да и на войне сначала тоже.



Шойгу также рассказал об уникальных боевых роботах: «Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать». Строго говоря, такие на вооружении наших ВС имеются уже десятки лет. Речь о тяжёлых сверхзвуковых противокорабельных ракетах типа «Базальт» и их развитии вплоть до «Цирконов».



Это именно что «боевые роботы», способные легко и в условиях помех обнаруживать и различать по сигнатурам все надводные корабли противника. Отличать их от «обманок», перископов или рубок подлодок. Способные к групповым осмысленным действиям «стаи» ракет, которые совместно атакуют группы целей. В зависимости от состава и расположения кораблей в группе они меняют тактику. И заметим, без участия человека! Но Шойгу говорил, конечно, о других роботах. Наверняка зачатками ИИ обладают «самоходный подводный аппарат» 2М39 «Посейдон» и его ближайшие «родичи».



Пока же по итогам сирийского использования роботов считается, что они могут осуществлять штурмовые операции вместе с «живой» техникой и людьми. А вот вести полноценный общевойсковой бой – пока нет. Слишком много данных, слишком много вводных, слишком сложная обстановка. Но, принимая на вооружение первое поколение наземных РТК, отрабатывая первые схемы их подразделений, армия постепенно решает все эти проблемы. Заодно нарабатывая бесценный опыт их использования, которого пока в таком объёме нет ни у одной армии мира.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости