Российские дипломаты в Египте эвакуируют граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа
26 мая 2021, 13:17
Российские дипломаты начали в среду эвакуацию в Египет из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Каире.
«Проводится эвакуация россиян и граждан СНГ, - указали в дипмиссии. - Сотрудники консульского отдела в Каире направились в приграничный с Газой египетский Рафах. После перехода границы эвакуируемые будут доставлены в египетскую столицу, откуда позднее вылетят специальным бортом МЧС в Жуковский».
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