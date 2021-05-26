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Российские дипломаты в Египте эвакуируют граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа

, 13:17

Российские дипломаты в Египте эвакуируют граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа
Фото: соцсети

Российские дипломаты начали в среду эвакуацию в Египет из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Каире.

«Проводится эвакуация россиян и граждан СНГ, - указали в дипмиссии. - Сотрудники консульского отдела в Каире направились в приграничный с Газой египетский Рафах. После перехода границы эвакуируемые будут доставлены в египетскую столицу, откуда позднее вылетят специальным бортом МЧС в Жуковский».

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