Мощный взрыв прогремел на авиабазе ВВС КСИР Ирана, где несколько ранее был представлен новый БПЛА Gaza

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26 мая 2021, 11:09

Фото: соцсети

Несколько часов назад неизвестный беспилотный летательный аппарат, по ряду данных, речь может идти об истребителе неизвестной стороны, нанёс воздушные удары по одной из крупнейший авиабаз ВВС Ирана, в результате чего произошли несколько взрывов. Несколько дней назад иранские военные демонстрировали эту военную авиабазу, показав не только новейшие средства противовоздушной обороны, но и новые ударные беспилотные летательные аппараты. Сообщает «avia.pro».

На представленных видеокадрах, как утверждает источник, можно увидеть первые мгновения после взрыва, прогремевшего на иранском военном объекте. Точное количество пострадавших и критичность разрушений остаются неизвестными, однако, судя по всему, развёрнутые на авиабазе КСИР средства ПВО не смогли обеспечить безопасность этого военного объекта.



Следует отметить, что всего лишь несколько дней назад иранские военные заявляли о высокой степени защищённости разрушенной авиабазы, однако, с учётом того, что до сих пор не удалось установить ни кто стоял за ударам, ни то, чем именно он был нанесён, судя по всему иранские военные не контролируют воздушное пространство над исламской республикой.

Специалисты отмечают, что за ударами с большой долей вероятности стоит Израиль, однако, никаких доказательств этому пока что нет.

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