Модернизированный фронтовой бомбардировщик Су-34М будут использовать как штурмовик
25 мая 2021, 17:41
Модернизация фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволит ему частично решать задачи штурмовой авиации. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли. Всего Минобороны к 2027 году планирует получить не менее 76 модернизированных самолетов Су-34М.
«В модернизацию Су-34 заложено «подвешивание» нового оружия, это позволит самолету частично решать функции штурмовика. Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М», - сообщил источник.
Напоминаем, что в августе 2020 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первые модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М будут переданы в ВКС РФ в 2021 году.
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