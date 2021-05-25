Азербайджанские военные открыли огонь по армянским солдатам, есть погибший

Аргументы Недели → Армия 13+

25 мая 2021, 17:27

Фото: соцсети

Появилась первая жертва противостояния на границе Армении и Азербайджана. Военнослужащий армянских вооруженных сил погиб в результате обстрела с азербайджанской стороны. Обстановка на границе двух стран остается напряженной, сообщает «АННА-ньюс».



Стало известно об очередном инциденте между Арменией и Азербайджаном. В результате обстрела со стороны азербайджанцев погиб армянский военнослужащий младший сержант В. Хуршудян. Инцидент произошел на территории Гегаркуникской области Армении.



Отметим, что это первый случай гибели военнослужащего с начала нового витка противостояния между двумя государствами. Ранее военные обеих стран устраивали массовые драки, однако они обходились без стрельбы. Власти Армении и Азербайджана при посредничестве России ведут переговоры о демилитаризации границы. Однако, на данный момент, добиться деэскалации обстановки не удалось.



Информация о вторжении азербайджанских военных на территорию Сюникской области Армении поступила 12 мая. В течение восьми суток на границе двух государств происходит противостояние, которое, пока, обходится без применения оружия. В переговорах участвуют представители российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. В свою очередь, в Государственной пограничной службе Азербайджана заявили, что азербайджанские военные находятся на своей территории. Проводится демаркация границы в районах, которые входили в состав Нагорно-Карабахской Республики, однако по итогам войны в Карабахе перешли под контроль Баку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости