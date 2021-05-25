Ежедневный отчёт ОБСЕ о ситуации на линии соприкосновения огня Луганской и Донецкой области

Миссия фиксирует рост случаев нарушения режима прекращения огня на Украине.

Также сообщается, что наблюдатели потеряли пространственный контроль над беспилотными летательными аппаратами СММ малого радиуса действия вблизи неподконтрольной правительству Веселой Горы Луганской области и Новой Марьевки Донецкой области.

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