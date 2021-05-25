На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» впервые будут отработаны задачи тушения условного пожара

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25 мая 2021, 12:22

фото: соцсети

В ходе всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» впервые будет проведен новый элемент соревнований в номинации армейской авиации – тушение условного пожара экипажами вертолетов Ми-8.

К вертолетам будет подвешено водосливное устройство ВСУ-5. Каждому из конкурсантов предстоит выполнить забор воды с ближайшего водоема и сброс на точность. На месте обозначения пожара будут выставлены 5 емкостей, за наполнение каждой из них экипаж будет получать по 20 баллов. Наполнением осуществляется одним заходом. Полетное задание необходимо будет выполнить на высоте 40 метров и скорости 60 километров в час, за нарушение условий полетного заданий предусмотрены штрафные санкции.

«Это новый элемент конкурса в этом году. В нем задействованы транспортной боевые вертолеты Ми-8 различной модификации. Данный элемент близок по духу экипажам военно-транспортных вертолетов, экипажи знают, как выполнять такой элемент и должны с ним успешно справиться» - заявил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.

«Также мы оставили в программе соревнований еще один новый элемент, который провели впервые в прошлом году. Он также касается экипажей Ми-8 – это поисково-спасательного обеспечения. Летчикам предстоит выполнить поиск условно терпящих бедствие радиотехническим и затем визуальным способом в заданном районе. Затем, передав координаты и зависнув над точкой на минимальной высоте осуществить подъем на борт условно пострадавших с использованием лебедки» - подчеркнул Петр Серебряков.

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводится в Рязанской области в период с 21 мая по 5 июня. Практическая часть соревнований, включая боевое применение по наземным целям, состоится на полигоне Дубровичи (Рязанская область).

В конкурсе принимают участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент соревнований - воздушный бой.

Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Для максимальной объективности оценки боевого применения среди экипажей будет проведена жеребьевка мишеней, также у каждого конкурсанта будет две оцениваемые попытки.

Предварительно в авиационных частях, соединениях, объединениях и в военных округах были проведены отборочные этапы конкурса. Всего в них приняли участие более 200 экипажей ВКС России.

Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

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