Военный переворот в Мали. Военные арестовали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана

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25 мая 2021, 12:06

Фото: соцсети

Временный президент Мали Ба Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были задержаны военными из-за отказа включить в состав нового переходного правительства двух активных участников августовского переворота - полковников Модибо Коне и Садио Камара. Об этом сообщил во вторник ТАСС со ссылкой на малийскую газету Journal du Mali.

Глава государства и премьер-министр были доставлены вечером 24 мая на армейскую базу. Кати, где они на данный момент находятся, отмечает издание. Позднее был задержан и доставлен в Кати министр обороны Мали генерал Сулейман Дукуре. Официальных сообщений об условиях их содержания и статусе не поступало. В ходе военного переворота 18 августа 2020 года на базу в Кати был доставлен тогдашний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Через несколько часов он объявил о своей отставке.

В ночь на вторник Франция, США, Великобритания, Германия и Евросоюз опубликовали на портале Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали коммюнике, в котором выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мали и задержанием президента и премьера. В документе эти действия названы попыткой государственного переворота.

Временный президент Мали Ба Ндао подписал 24 мая указ о назначении состава нового переходного правительства страны. В него вошли 25 министров, глава предыдущего правительства Моктар Уан сохранил пост премьер-министра. Спустя несколько часов группы военных пришли в резиденции Ба Ндао и Моктара Уана, задержали их и доставили на базу в Кати. В телефонном разговоре с агентством Франс Пресс Уан заявил в момент задержания, что военные действуют от лица вице-президента Ассими Гоиты.

Августовский переворот

В Мали 18 августа минувшего года произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны, города Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был назначен руководителями переворота "главой государства".

Сформированная военными коллегия выборщиков утвердила 21 сентября бывшего министра обороны и полковника в отставке Ба Ндао временным президентом Мали на предстоящие 18 месяцев, а Ассими Гоиту - вице- президентом. Ба Ндао своим указом назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.

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