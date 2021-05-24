Латвия на чемпионате мира по хоккею поменяла государственный белорусский флаг на оппозиционный красно-белый

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24 мая 2021, 18:40

Фото: соцсети

В столице Латвии Риге в ходе проведения чемпионата мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-крано-белый от оппозиции. Это произошло в центре города сегодня, 24 мая, с участием мэра Риги Мартиньшем Стакисом и министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Об этом пишет EADaily. Ранее СМИ сообщали о намерениях президента Белоруссии Александра Лукашенко запретить бело-красный флаг, как нацистскую символику.

«Среди флагов ЧМ по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Белоруссии! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Белоруссии. Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге — поэтому мы его и сняли», — говорится в сообщении мэра Риги на его странице в «Твиттере».

Напомним, Латвия как и страны ЕС не признали итоги президентских выборов в Белоруссии. Из-за действий белорусских властей по подавлению волнений чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Риге и Минске, был перенесен из столицы Белоруссии. В настоящее время Латвия и Литва активно поддерживают белорусскую оппозицию.

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