МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года

Аргументы Недели → Армия 13+

24 мая 2021, 15:26

Фото: соцсети

Согласно документу, Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков, США - 651. Также у РФ 1 456 единиц боезарядов на развернутых МБР, на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у США - 1 357. Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков в распоряжении России 767, в распоряжении США - 800. Об этом сообщает «ТАСС».

Кроме того, как отметили в российском дипведомстве, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. "Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с пункта 1 статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу", - заключили в министерстве.

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