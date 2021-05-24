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И Россия, и НАТО недовольны взаимным расширением присутствия в северных морях

, 14:51

И Россия, и НАТО недовольны взаимным расширением присутствия в северных морях
Фото: соцсети

Будут возобновлены регулярные встречи министров обороны арктических стран, приостановленные в 2014 году. И Россия, и НАТО недовольны взаимным расширением присутствия в северных морях. Об этом сообщает портал «Акценты Севера».

Так, в 2018 году США впервые с холодной войны вывели свои авианосцы в Норвежское море. До этого, авианосная группа США заходила в Норвежское море 30 лет назад.

В нынешнем году в Норвегии (которая не является членом НАТО) были размещены американские бомбардировщики, а Дания объявила о патрулировании акватории с помощью дронов.

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