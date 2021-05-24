МАГАТЭ и Иран продлевают договоренность о мониторинге на иранских ядерных объектах на один месяц, до 24 июня

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24 мая 2021, 13:50

Фото: соцсети

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран договорились продлить до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, он провел длительные консультации с руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, в результате которых сторонам удалось договориться по некоторым вопросам.

«Мы договорились, во-первых, что собранная техническими средствами информация с разных объектов в Тегеране будет сохранена и продолжит находиться в ответственном хранении агентства. Во-вторых, <...> работа по верификации и мониторингу, о которой мы договорились, продолжится в прежнем виде один месяц и завершится 24 июня 2021. Это то, о чем мы договорились сегодня», - объявил Гросси на пресс-конференции в МАГАТЭ.

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