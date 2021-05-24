EADaily: «Архиерея» раскольничьей ПЦУ уличили в работе на госбезопасность ЛНР

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24 мая 2021, 12:48

Фото: соцсети

Глава Тернопольской епархии раскольничьей «Православной церкви Украины» («новая церковь») Тихон (Петранюк) ранее работал на Министерство госбезопасности Луганской народной республики. Об этом сообщил связанный с ПЦУ «Фонд памяти блаженнейшего митрополита Мефодия (Кудрякова)».

На сайте фонда опубликован скан расписки Петранюка на добровольное согласие о сотрудничестве с МГБ ЛНР. Петранюк обязывался оказывать помощь МГБ ЛНР и никогда не разглашать факты и методы работы МГБ и МВД ЛНР, а также внутреннюю информацию спецслужб Луганской народной республики. Петранюку в МГБ ЛНР присвоили псевдоним Ферзь, сообщают в ПЦУ.

В 2009 году «патриарх Киевский» Филарет (Денисенко) назначил Тихона (Петранюка) архиепископом «Киевского патриархата» в Луганской области. «Но в декабре 2010 года Синод Киевского патриархата запретил уважаемого Тараса Ивановича Петранюка в служении — в связи с тем, что прокуратура возбудила на него уголовное дело за мошенничество, после чего его преподобие Петранюк сбежал и был объявлен в общеукраинский розыск», — сообщает, ссылаясь на данные СБУ, ресурс «Насправдi».

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