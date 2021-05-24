Три мирных жителя Донбасса подорвались на украинских противопехотных минах

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24 мая 2021, 12:38

Фото: соцсети

Украинские мины продолжают убивать мирных жителей Донбасса. Вооруженные формирования Киева устанавливают минно-взрывные устройства у обочин дорог, на полях, в лесопосадках, минируют берега водоемов. Об этом пишет «АННА-ньюс».

Так, в субботу, 22 мая, три мирных жителя получили ранения при подрыве на взрывном устройстве, предположительно, дистанционно установленном киевскими силовиками на берегу Северского Донца в районе поселка городского типа Славяносербск.

«На берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Славяносербск трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом с противоположенного берега реки с позиций 14-й бригады ВСУ», — сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

В ведомстве добавили, что за неполный месяц в Славяносербском районе зафиксировано уже пять случаев подрыва местных жителей на минно-взрывных устройствах.

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