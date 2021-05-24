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В Израиле идут столкновения между арабами и сотрудниками сил безопасности

, 10:42

В Израиле идут столкновения между арабами и сотрудниками сил безопасности
Фото: соцсети

В Израиле минувшей ночью в районе Сильван, Иерусалим, вспыхнули столкновения между арабами и сотрудниками сил безопасности. Одни применяли фейерверки, другие - светозвуковые гранаты. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Наряду с беспорядками, израильская полиция и Служба общей безопасности ШАБАК начали рейд по задержанию палестинцев, которые активнее всех принимали участие в недавних беспорядках на Западном берегу реки Иордан и других районах страны.

Задействованы оперативники «Мистаравим», которые под видом местных выявляют лидеров и наиболее активных функционеров.

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