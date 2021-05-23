Аргументы Недели Армия 13+

Спецназ России и Сербии продемонстрировал высокий уровень взаимодействия на антитеррористических учениях

, 16:06

Спецназ России и Сербии продемонстрировал высокий уровень взаимодействия на антитеррористических учениях
Фото: соцсети

Российские и сербские спецподразделения в ходе тактического учения «Совместный ответ-2021» продемонстрировали способность к высокому уровню слаженности. Об этом заявил в воскресенье статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Вместе с замминистра обороны Александром Фоминым он принял участие в завершающем этапе учения антитеррористической направленности, которое состоялось 23 мая на полигоне Орашац (Ниш, Сербия). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе», - заявил Панков.

По его оценке, в ходе завершающего этапа учения российские и сербские спецназовцы показали отличную боевую выучку, продемонстрировали способность в кратчайшие сроки наладить необходимый уровень взаимодействия для решения совместных задач.

Замминистра обороны подчеркнул, что совместная подготовка российских и сербских войск не направлена против кого-либо, а является очередным подтверждением российско-сербской дружбы.

В совместном российско-сербском тактическом учении от российской стороны задействованы до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, где произошёл взрыв в 2014 году. Пражские власти обвинили российские спецслужбы в организации случившегося.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью