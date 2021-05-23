Спецназ России и Сербии продемонстрировал высокий уровень взаимодействия на антитеррористических учениях

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23 мая 2021, 16:06

Фото: соцсети

Российские и сербские спецподразделения в ходе тактического учения «Совместный ответ-2021» продемонстрировали способность к высокому уровню слаженности. Об этом заявил в воскресенье статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Вместе с замминистра обороны Александром Фоминым он принял участие в завершающем этапе учения антитеррористической направленности, которое состоялось 23 мая на полигоне Орашац (Ниш, Сербия). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«За последние годы двустороннее взаимодействие России и Сербии в военной сфере вышло на высокий уровень развития. Мы готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы продолжать его в набранном темпе», - заявил Панков.

По его оценке, в ходе завершающего этапа учения российские и сербские спецназовцы показали отличную боевую выучку, продемонстрировали способность в кратчайшие сроки наладить необходимый уровень взаимодействия для решения совместных задач.

Замминистра обороны подчеркнул, что совместная подготовка российских и сербских войск не направлена против кого-либо, а является очередным подтверждением российско-сербской дружбы.

В совместном российско-сербском тактическом учении от российской стороны задействованы до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

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