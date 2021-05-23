Силовики Белоруссии намеренно посадили самолёт в Минске ради задержания Романа Протасевича?

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23 мая 2021, 15:57

Фото: соцсети

Основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс срочно был посажен в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о минировании. Для сопровождения этого рейса по поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель. Об этом сообщают отечественные и зарубежные СМИ.

20 октября канал Nexta Live и его логотип были признаны экстремистскими. Создателя канала Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича объявили в межгосударственный розыск. В ноябре МИД Белоруссии потребовал от Польши выдать журналистов, которые теперь живут в Варшаве. В том же месяце их внесли в список террористов. МВД Белоруссии подтвердило, что Роман Протасевич задержан. СМИ информируют, что в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Сообщается, что борт после посадки был тщательно проверен на предмет минирования, а пассажиры проходят дополнительный досмотр. Правда и то, что Вильнюс до сих пор не получил внятного ответа – почему борт был посажен не в месте назначения.

Эксперты допускают, что была проведена оперативная работа белорусских силовиков с целью задержания Романа Протасевича. Именно по этой причине было инспирировано якобы минирование самолёта. Информацию о заложенном на его борту взрывном устройстве могли распространить белорусские спецслужбы. Далее, для правдоподобности скрупулёзно отрабатывалась эта версия.

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