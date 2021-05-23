Строительство «Северного потока - 2» уже ведётся в немецких территориальных водах под охраной 4 кораблей

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23 мая 2021, 13:45

Фото: соцсети

Судно «Фортуна» завершило укладку нитки «В» «Северного потока — 2» в датских водах и продолжила достройку газопровода уже в немецкой экономической зоне. До полного завершения работ судну осталось пройти чуть больше 13 километров, после чего сварят «золотой стык». Об этом сообщает EADaily.

Вчера вечером, 22 мая, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершила укладку нитки В «Северного потока — 2» в датской экономической зоне Балтийского моря и начала достройку немецкого участка. Судно точно уложилось в сроки, указанные Федеральным управлением водных путей и судоходства Германии. Ранее регулятор опубликовал предупреждение морякам о том, что с 22 мая по 30 июня в районе разделения движения Адлергрунд в экономической зоне Германии в Балтийском море проведут работы по строительству оставшегося отрезка нитки В «Северного потока — 2». Он составляет 13,9 километра, но на утро 23 мая он сократился почти до 13 километров.

«Фортуна» продолжает вести трубоукладку на рекордной для себя скорости — около полутора тысячи метров в сутки. Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) прогнозирует, что благоприятная погода сохранится и на следующей неделе. Таким образом у «Фортуны» есть шансы завершить все работы по достройке нитки В «Северного потока — 2» уже в начале июня.

Баржу сопровождают девять судов. Четыре из них следят за охранной зоной у «Фортуны». В немецких водах она сократилась до 1,25 мили. «Балтийский исследователь» ведет подводный мониторинг укладки, а остальные дежурят в районе работ и доставляют на борт баржи трубы и материалы.

Тем временем трубоукладчик «Академик Черский» продолжает достройку нитки А, которая имеет самый протяженный недостроенный участок в немецких и датских водах. Почти за месяц судно уложило восемь километров из 85-и. По неизвестным причинам скорость трубоукладчика составляет в среднем 500 метров в сутки. Хотя в документации по дооснащению судна говорилось, что оно должно укладывать до двух километров. По обновленному графику работ, «Академик Черский» должен завершить работы до конца сентября.

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