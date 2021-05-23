В Южной Осетии войска ЮВО провели комплексную тренировку по противодействию грузинским ДРГ

Аргументы Недели → Армия 13+

23 мая 2021, 13:40

Фото: соцсети

На российской военной базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, проведена комплексная проверка по противодействию диверсионным разведывательным группам (ДРГ) условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Разведывательные подразделения были подняты по тревоге, блокировали и уничтожили условную незаконную вооруженную группу, предпринявшую попытку проникновения на территорию воинской части. При ликвидации ДРГ в составе группы блокирования были задействованы кинологи со служебными собаками.

Также военнослужащие выполнили эвакуацию «раненого», радиационную и химическую разведку.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия диверсионным группам ЮВО на высоком уровне.

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