Министры обороны стран Балтии обеспокоены проведением учений «Запад – 2021»

Аргументы Недели → Армия 13+

23 мая 2021, 13:23

Фото: соцсети

На минувшей неделе министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии собрались на территории авиабазы литовских ВВС в Шяуляе, где пришли к общему заявлению об укреплении сотрудничества в военной сфере. Чиновники оборонных ведомств обратились к властям России и Белоруссии с призывом сделать более прозрачными военные учения «Запад – 2021». Информацию сообщила пресс-служба Минобороны Литвы. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс».



Прибалтийские силовики выразили единодушную поддержку евроатлантического курса Украины. А также совместно осудили «агрессию» России против украинской территории. Свои усилия в ближайшее время министры направят на подготовку к предстоящему саммиту стран-участниц НАТО.



Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул беспокойство коллег по поводу активизации России в регионе. Свою безопасность Литва, по словам чиновника, видит в «прочной трансатлантической связи, коллективной обороны». Для этого «коалиция русофобов» надеется укрепить механизм безопасности «и надежного сдерживания на восточном фланге Североатлантического союза».



Напомним, в 2021 году Литва является председателем трехстороннего оборонного сотрудничества. Совместные российско-белорусские тактические учения «Запад – 2021» пройдут 10 – 16 сентября. Но уже сейчас инициатива пугает прибалтийских скандалистов от политики.

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