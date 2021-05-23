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Катар заказал для своей карликовой армии новый БТР в Германии

, 13:19

Катар заказал для своей карликовой армии новый БТР в Германии
Фото: соцсети

Новая версия БТР Boxer создана, по мнению экспертов, для Катара, у которого недавно сорвался контракт на покупку французских бронетранспортеров VBCI-2. Об этом пишет «АННА Ньюс».

На этот раз БТР Boxer получил боевой модуль RT60, который является развитием RT40, он же устанавливался на боевые машины М1296 «Страйкер» и будет водружён на новые БТРы амфибии корпуса морской пехоты США ACV-30.

Вооружение RT60 состоит из 30-мм пушки Northrop Grumman ХМ813, со спаренным пулеметом калибра 7,62-мм. На крыше располагается выдвижная установка ПТУР с двумя противотанковыми ракетами, и дистанционно управляемая турель с пулеметом калибра 12,7-мм, совмещенный с панорамным прицелом на основе тепловизора Thales Catherine. С левой и правой стороны, а также в верхней части RT60 установлены по четыре мортиры с дымовыми шашками для постановки дымовой завесы. Экипаж новой версии бронетранспортера состоит из трех человек, в десантный отсек может вмещаться до восьми пехотинцев.

БТР Boxer это многоцелевая боевая машина модульной конструкции позволяющая устанавливать на свою базу различное вооружение и оборудование. Броня стальная, плюс накладная, адаптированная, комбинированная. Противоминная стойкость по уровню 3B STANAG. Колесная формула 8X8, мощность двигателя 720 лошадиных сил, скорость по шоссе 103 километра в час, запас хода 1050 километров. Боевая масса зависит от установленного оборудования и вооружения, может варьироваться от 33 до 36,5 тонн.

Дизайн десантного отделения этого БТР вызывает много вопросов. непонятно назначение верхних люков, которые сложно использовать солдатам и для ведения огня из стрелкового оружия, и для десантирования. Десант располагается только спиной к стенам, и соответственно - нет бойниц для стрелков. Зато кресла комфортабельные и оснащены ремнями безопасности, которые могут серьёзно осложнить сам процесс десантирования. При этом снаружи десантный отсек не имеет динамической и активной защиты.

На сегодняшний день данные бронетранспортеры состоят на вооружении армий Германии, Нидерландов и Литвы. Помимо этого, они должны поступить на службу в войска Англии и Австралии.

Катар заказал для своей карликовой армии новый БТР в Германии

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