Минобороны России передало сербской армии партию бронетехники

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23 мая 2021, 12:49

Фото: соцсети

Поставленная вооруженным силам Сербии в рамках военно-технической помощи партия модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС, способна укрепить ее боевой потенциал. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе церемонии передачи машин, сообщает ДТИМК МО РФ.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства -министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, высшее военное командование сербской армии. Церемония состоялась в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

«Боевой состав вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства. Поставленная техника, отвечающая всем современным стандартам и требованиям, укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны», - сказал Фомин.

Замминистра заверил, что российское военное ведомство будет и впредь развивать, и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации вооруженных сил Сербии.

После завершения динамического показа бронетехники Александр Фомин вручил начальнику Генерального штаба ВС Сербии генералу Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.

В ходе мероприятия представители российской делегации и министр обороны Сербии обменялись мнениями о российско-сербском военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.

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