Подразделения спецназа Азербайджана и Турции провели совместные учения

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22 мая 2021, 19:59

Фото: соцсети

Согласно плану совместных действий на 2021 год, проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает министерство обороны Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

«Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей»,- отмечается в сообщении.

В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения.

Особое внимание уделялось организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций.

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