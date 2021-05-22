При строительстве спецобъектов Минобороны похищено 5 млрд рублей

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22 мая 2021, 13:44

Фото: соцсети

Следственный комитет России расследует дело о хищениях почти 5 млрд руб., которые были совершены при строительстве восьми спецобъектов Министерства обороны. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на издание «Коммерсантъ».

В следственном ведомстве уточнили, что еще в конце 2020 года правоохранители заинтересовались деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны.

В результате совместного расследования СК и ФСБ выяснилось, что данная компания оказалась замешана в махинациях как минимум с четырьмя объектами спецназначения, которые строились для военного ведомства.

Некоторые из них она не достроила, другие — сдала с нарушениями, при этом заказчику были предоставлены сметы с завышенной стоимостью работ и использованных стройматериалов. На тот момент речь шла о недостаче 2 млрд 899 млн руб.

По данному факту следствие возбудило уголовные дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их единственным фигурантом стал бывший генеральный директор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Его фирма была учреждена ГУОВ и выполняла часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны.

Однако уже к весне 2021-го к этим подозрительным объектам добавились еще четыре, при строительстве которых могло быть похищено еще порядка 1,94 миллиарда рублей. В число фигурантов дела вошел и бывший начальник строительного управления ГУОВ. Позже он вместе с Епифанцевым согласился сотрудничать со следствием и дал показания против заместителя гендиректора «М-Строя» Дмитрия Пипко.

«Прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество с правоохранителями», — говорится в публикации.

По словам обвиняемых, именно Пипко руководил всеми сомнительными операциями. Как отмечает издание, Пипко во время задержания долгое время не открывал оперативникам ФСБ дверь своей московской квартиры, впустив их только лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильника.

В настоящее время Дмитрий Пипко заключен под стражу. Соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

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