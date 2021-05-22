Бельгийский солдат охотится на знаменитого вирусолога

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2021, 13:40

Фото: соцсети

Военные, полиция и спецназ разыскивают 46-летнего военнослужащего ВС Бельгии, который с оружием в руках и экстремистскими идеями в голове отправился, как сообщается, на поиски ведущего учёного-вирусолога страны Марка Ван Ранста, который сделал карьеру на волне пандемии. Об этом сообщает «Военный Обозреватель».

На границе с Нидерландами был обнаружен автомобиль беглеца с четырьмя противотанковыми гранатомётами и неназванным количеством боеприпасов в нем.

46-летний солдат Юрген Конингс, опытный снайпер и инструктор, дезертировал из части в минувший понедельник. Местные СМИ называют Конигса «антиконтактным Рэмбо». Мужчина ранее угрожал главному бельгийскому вирусологу в социальных сетях и выражал крайне негативное отношение к карантинным мерам, введенным из-за covid.

В настоящее время 400 бельгийских солдат, усиленных бронетехникой и полицейскими спецназом из Германии и Нидерландов, ищут Конингса.

Считается, что дезертир укрылся где-то в парке в 80 км от штаб-квартиры НАТО. По крайней мере, они нашли там его машину.

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