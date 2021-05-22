В Сирии было забраковано полтора десятка видов российского вооружения

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2021, 13:35

Фото: соцсети

По-настоящему протестировать оружие можно только в военных условиях. Никакие испытания «не на поле» столь эффективными быть не могут, уверен глава российского оборонного ведомства Шойгу. Об этом пишет агентство Sptunik.

Более 300 видов оружия было апробировано в Сирии, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены «до верхней планки», но были и «неприятные неожиданности» ․ Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание».

«Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить», - рассказал министр. Он уточнил, что это касается и комплексов связи, и радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударных комплексов.

Министр добавил, лучше всего оружие проверять на войне, так как «госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания - это все, конечно, хорошо, но главная оценка ставится все-таки в зачетку там».

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