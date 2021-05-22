Россия создает новую малогабаритную гиперзвуковую ракету

Аргументы Недели → Армия 13+

22 мая 2021, 13:18

Фото: соцсети

В России в 2022 году запланировано начало летных испытания новейшей российской малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота», которая получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель «изделие 71». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

По данным издания, новая гиперзвуковая ракета класса «воздух-поверхность» может быть установлена на российские сверхзвуковые истребитель-бомбардировщик Су-34 и ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Предполагается, что вооруженные такими ракетами самолеты станут частью сил неядерного сдерживания России.

По мнению российских военных экспертов, разрабатываемые гиперзвуковые ракеты «Острота» позволят российской армии наносить эффективные удары по самым защищенным объектам вероятного противника.

Они позволят самолетам расчищать себе путь, уничтожая вражеские комплексы ПВО, совершая прорывы в глубь обороны противника.

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