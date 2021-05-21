Россия создала боевых роботов с искусственным интеллектом

Аргументы Недели → Армия 13+

21 мая 2021, 22:02

Фото: соцсети

Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу сегодня заявил, что в стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. По утверждению главы российского ведомства, роботы способны самостоятельно воевать.

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — заявил министр в рамках марафона "Новое знание».

Также, по его словам, идет большая работа в области «оружия завтрашнего дня».

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