Россия создала боевых роботов с искусственным интеллектом
21 мая 2021, 22:02
Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу сегодня заявил, что в стране началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. По утверждению главы российского ведомства, роботы способны самостоятельно воевать.
«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — заявил министр в рамках марафона "Новое знание». Также, по его словам, идет большая работа в области «оружия завтрашнего дня».
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