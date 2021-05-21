СМИ сообщают о массовой драке между армянскими и азербайджанскими солдатами

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21 мая 2021, 21:05

Фото: соцсети

Пресс-служба Генпрокуратуры Армении сообщила агентству Sputnik Армения подробности вчерашней драки с армянских военнослужащих с азербайджанскими солдатами.

«20 мая в районе 10 часов утра, группа азербайджанских военнослужащих перешла границу у села Хознавар Горисского региона. Они прошли около 1.5 км и обосновались, после чего стали выкрикивать угрозы в адрес подошедших армянских военнослужащих. Армянским военным удалось отправить их на исходные позиции», - говорится в сообщении.

Повторную попытку азербайджанцы предприняли в тот же день, в районе 21:10. Группа азербайджанских военнослужащих перешла границу и вступила в спор с вышедшими им навстречу военнослужащими Республики Армения. В результате произошла драка между военными двух стран. Около 30 азербайджанских солдат получили повреждения разной степени и попали в госпиталь. Среди армян пострадали 10 человек, им пришлось также обратиться за медицинской помощью.

Информации о применении оружия не поступало. Уже хорошо то, что стороны выполняют хотя бы в части запрета на открытие огня выполняют ранее достигнутые договорённости.

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