Суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о сбитом самолете рейса МН17 7 июня

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21 мая 2021, 15:07

Фото: соцсети

Суд в деле о сбитом самолете рейса МН17 в ходе слушания по сути, которое начнется 7 июня, будет обсуждать три вопроса: был ли МН17 сбит ракетой «Бук», был ли «Бук2 запущен с поля недалеко от Первомайского и были ли к этому причастны обвиняемые: три россиянина и один украинец (Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко). Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Об этом в пятницу в ходе досудебного слушания объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis). Как известно, суд, который начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, проходит в отсутствие обвиняемых, и только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы.

"Суд сможет обсудить дело за три дня. Обсуждение будет сосредоточено на трех вопросах: был ли МН17 сбит ракетой Бук, был ли Бук запущен с поля не далеко от Первомайского и были ли к этому причастны обвиняемые. Суд будет обсуждать эти три вопроса и будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле", - объявил он.

При этом судья подчеркнул, что на эти вопросы ответы не будут даны, так как суд будет обсуждать результаты расследования, проведенного следственной командой под руководством Совместной следственной группой и прокурора. «Судебная оценка будет дана только в день вынесения приговора», - констатировал Стэйнхаус.

Председательствующий детализировал, что обсуждение дела пройдет с 7 по 11 июня 2021 года. 7 июня будет посвящено процедурный вопросам. "8 июня, мы, скорее всего, сможем обсудить первый и второй вопросы, а на третий день обсудим третий вопрос. Эта часть – возможная роль обвиняемых – будет наиболее объемной. Поэтому пятница, 11 июня, будет резервной", - проинформировал он.

Далее, в соответствии с установленной судом процедурой, 17 и 18 июня слово возьмет обвинение и, возможно, защита Пулатова. «Для родственников важно знать, что идентификация погибших состоится 8 июня, когда мы будем обсуждать первый вопрос. В дополнение, суд не будет обсуждать отчеты вскрытия в деталях. Суд также не будет показывать изображений, где можно будет увидеть погибших, тем более, что в самом деле таких изображений нет, за исключением одной фотографии. Что будет уместным, так это обсуждение инородных предметов, извлеченных из тел погибших. Некоторые из изображений, которые есть в деле, будут показаны», - заключил Стэйнхаус.

Как сообщалось, 26 мая состоится выездное заседание суда на военную авиабазу в Хилзе-Рэйен (Gilze-Rijen, Нидерланды) для осмотра реконструкции сбитого рейса МН17.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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