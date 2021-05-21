В Иране представлен новый БПЛА с символичным названием «Газа»

Аргументы Недели → Армия 13+

21 мая 2021, 14:41

Фото: соцсети

Иранские СМИ сообщают, что сегодня был представлен новый сверхтяжелый и широкофюзеляжный беспилотный летательный аппарат с символичным названием «Газа». Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Утверждается, что беспилотник может находиться в воздухе 35 часов, проводя наблюдательные, боевые и разведывательные операции. Дрон способен нести 13 бомб, радиус действия БПЛА до 2 000 километров. Также заявлено, что при выполнении боевых задач дрон способен нести 500 килограммов различного оборудования для сбора информации и сигналов.

Кроме того, были представлены зенитно-ракетный комплекс 9D, который способен уничтожать крылатые ракеты, истребители и другие беспилотники.

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