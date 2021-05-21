ВСУ ведут обстрел жилых кварталов Донецка

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21 мая 2021, 14:35

Фото: соцсети

Вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня. Так, в результате обстрела Петровского района на западе Донецка были повреждены два частных дома. Об этом сегодня сообщило агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу МЧС Республики.

«В Петровском районе Донецка 20 мая по улице Метеоритная в результате попадания ВОП повреждены кровля и фасад в двух частных домах», – говорится в сообщении.

Глава Донецка Алексей Кулемзин добавил, что на западе Донецка накануне вечером огнем армии Украины была перебита воздушная линия электропередачи.

«Вследствие обстрела поселка шахты «Трудовская» перебита воздушная линия электропередач. На данный момент без электроэнергии находятся 35 домов частного сектора по улицам Медицинская, Ананченко, Кастальского, Метеоритная», — сообщил он.

Жарким и сегодня оказалось для жителей столицы ДНР начало дня. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что ранним утром украинские войска дважды из крупнокалиберных минометов обстреляли район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка.

«Обстрелы зафиксированы в 06:10 и 06:50. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Пески. Выпущено в общей сложности 14 мин калибром 120 мм. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — говорится в переданном в редакцию представителем ведомства сообщении.

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