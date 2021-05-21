Блинкен на переговорах в Рейкьявике не предоставил доказательств тех претензий, которые США выдвигают в адрес РФ, считает Лавров

Аргументы Недели → Армия 13+

21 мая 2021, 13:35

Фото: соцсети

По словам министра, тот факт, что Россия сейчас занимает "позиции в мире, которые все уважают", вызывает недовольство у некоторых стран.

"Мы обо многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России то по поводу вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем, - сказал Лавров в пятницу на марафоне "Новое знание". - Но я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство, хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные, что вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее". Сообщает «ТАСС».

По словам министра, тот факт, что Россия сейчас занимает "позиции в мире, которые все уважают", вызывает недовольство у некоторых стран и они пытаются этому препятствовать в различных сферах, например в экономике и военно-техническом сотрудничестве. Он обратил внимание, что американцы заставляют страны, имеющие соглашения о ВТС с Россией, отказываться от закупки российских вооружений и навязывают свои поставки.

"Да и в спорте посмотрите, что происходит, когда Всемирное антидопинговое агентство уже американцев не устраивает, они приняли свой "акт Родченкова", который заключается в том, что любой, кто на международных соревнованиях побеждает американского спортсмена должен быть проверен на допинг, и, если допинг был употреблен, человек подлежит аресту американскими правоохранительными органами, - резюмировал глава дипведомства. - Понимаете, это уже настолько потеря чувства реального. И я очень надеюсь, что это пройдет".

Переговоры Лаврова и Блинкена состоялись 19 мая на полях министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике.

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