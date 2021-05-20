Война между Арменией и Азербайджаном чревата последствиями для России

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2021, 21:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В сети было опубликовано видео столкновения азербайджанских и армянских солдат, сошедшихся в рукопашной на границе Армении и Азербайджана. Российский военный эксперт заявил, что в результате выборов в армянский парламент могут прийти к власти Дашнаки, которые могут буквально взорвать весь регион.

Видео вызвало волну негодования в армянском обществе из-за обращения азербайджанцев с армянскими военнослужащими. Однако, подобные ситуации происходят и с азербайджанцами.

На данном видео можно увидеть обратную картину, как армянские военные выпроваживают азербайджанских бойцов с армянской территории. «Ещё раз просим наших читателей сохранять хладнокровие и поддерживать Армянскую армию в это сложное для страны время», - заявляют армянские блогеры.

Российский военный эксперт капитан первого ранга ВМФ РФ Владимир Ераносян считает, что, если Россия не поддержит Ереван в сложившейся критической ситуации, в ближайшие парламентские выборы к власти в Армении могут прийти Дашнаки. Это радикальное армянское националистическое движение готово воевать с тюрками до последнего армянина, - заявляет Владимир Ераносян. Дашнаки не способны договариваться ни с кем. Они будут вести войну со всем миром, если понадобится, - считает Владимир Еронасян. По мнению эксперта, - Москве выгоднее поддержать армян. Того же мнения придерживается военный эксперт, корреспондент ТАСС Виктор Литовкин. Он сообщил Аргументам недели, что ОДКБ, к сожалению, демонстрирует свою несостоятельность, а Москве необходимо решиться, и, выступить в поддержку Еревана. Однако, во всей этой перипетии, есть одна серьёзная загвоздка – Россия поддерживает прибыльные отношения с Азербайджаном и Турцией. А союзник - Армения сулит Москве только расходы. Согласитесь для Кремля – это не лёгкий выбор.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости