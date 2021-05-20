Пентагон готовит грандиозную чистку своих рядов

Аргументы Недели → Армия 13+

20 мая 2021, 15:03

Фото: соцсети

С приходом президента Джо Байдена главной целью Пентагона стала отнюдь не защита американцев, теперь у него другая задача — поиск любого намека на экстремизм в рядах военнослужащих. Привлекая технологические гиганты, министр обороны Ллойд Остин готовит чистку рядов с помощью тотальной проверки через социальные сети, что является нарушением Конституции США. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на журнал American Thinker.

Если США вздумалось избавиться от значительного количества квалифицированных военнослужащих, имеющих свое мнение на происходящее в Америке, это проблема Вашингтона. Такие чистки приводят к заметному ослаблению боеспособности Вооружённых сил, что скорее всего в планетарном масштабе можно воспринимать, как благо. Чем мельче солдат, будут устанавливать американский порядок в различных точках земли, тем легче будет дышать остальному человечеству, уставшему от диктата Вашингтона. Поэтому решение Ллойда Остина провести тотальную проверку своих подчиненных с дальнейшем избавлением от неугодных – можно только приветствовать.

Далее идём по тексту статьи Андреа Видбурга в журнале American Thinker: «Пентагон при Байдене возглавляет бешеный левак Ллойд Остин, который первым же своим законом после 60 дней бездействия явственно дал понять, что главная его цель — отнюдь не защита американцев. Нет, вместо этого он попытается выкорчевать экстремизм в вооруженных силах, хотя так толком и не объяснил, что это такое».

Она отмечает, что будущую чистку Остин доверил Бишопу Гаррисону — «фанатичному приверженцу критической расовой теории». Под эгидой Гаррисона планируется «привлечь к слежке за войсками третью сторону, что является вопиющим нарушением конституции».

«Если вы считаете Пентагон оплотом американских ценностей, пожалуйста, не заблуждайтесь. Гаррисон — левак и яростный сторонник критической расовой теории. Что еще хуже, так это то, как он смотрит на бывшего президента Дональда Трампа и всех, кто его поддерживал, — то есть на 75 миллионов американцев, если не больше. Для него они (то есть мы) — сплошь расисты», — указывает она.

Гаррисон стал влиятельнейшим человеком в вооруженных силах США. А все потому, что министр Остин назначил Гаррисона главой новой целевой группы Пентагона по борьбе с экстремизмом. Видбург цитирует сообщение Пентагона, сделанное в марте:

«Руководящий комитет по экстремизму во главе со старшим советником министра обороны Бишопом Гаррисоном в настоящее время разрабатывает пилотную программу проверки в социальных сетях, которая будет непрерывно отслеживать военнослужащих на предмет подозрительного поведения».

По этому поводу высокопоставленный чиновник Пентагона заметил, что «хотя в прошлом от слежки за личным составом на предмет радикальных политических взглядов военные отказывались под предлогом первой поправки Конституции, чтобы обойти предусмотренные ею ограничения на правительственный мониторинг, пилотная программа обратится к услугам частной фирмы». По информации интернет-журнала The Intercept, компания для этого еще не выбрана, но в лидерах значится фирма Babel Street, торгующая мощными инструментами наблюдения, включая программное обеспечение для мониторинга социальных сетей.

Как подчеркивает Видбург в своей публикации, демократы давно сговорились с технологическими тиранами, чтобы ограничить свободу слова.

«Мы воочию увидели на выборах 2020 года, как технологические компании контролируют почти всю систему коммуникаций США, систематически замалчивают правду, которая может навредить Демократической партии (например, разоблачения с ноутбука Хантера Байдена), и, наоборот, насаждают ложь во благо Демократической партии (например, будто Байден вменяем, а Камала Харрис умна). Правительству следовало вмешаться и нарушить эту монополию на свободу слова, но этого не произошло. При Байдене оно лишь упрочило цензуру монополий», — комментирует автор.

Она делает вывод, что неофициальный альянс демократов и технологических гигантов уже состоялся, а Пентагон делает его официальным, чтобы передать неконституционную деятельность в интересах правительства - в подряд третьим лицам.

«Эта идея не должна претвориться в жизнь, однако Соединенные Штаты при Байдене стали другими. Что касается американской конституции — это хрупкий инструмент», — предупреждает American Thinker. Неконституционнось всего что приведено выше – это опять же проблема США, но никак не России. Что врагу во зло, нам – во благо. Чем больше Америка будет увлечена внутренними проблемами, тем спокойнее будет во всём остальном мире.

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