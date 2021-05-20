Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в июне

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20 мая 2021, 14:45

Фото: соцсети

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в июне. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Горшков» планируется выполнить в июне», - сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника ТАСС, всего в рамках госиспытаний «Циркона» с этого фрегата предстоит выполнить четыре пуска.

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