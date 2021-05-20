Зеленский хочет встречи с Путиным при посредничестве США?

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20 мая 2021, 14:42

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что кроме нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на Донбассе должна состояться его встреча президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечены США, сообщает агентство «Интерфакс Украина».

«Я считают, что кроме нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ, А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию», - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

«Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю действительно за параллельный разговор, прямой разговор с президентом Российской Федерации», - сказал Зеленский. Киев упорно не желает вести переговоры с республиками Донбасса.

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