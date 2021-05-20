Пашинян: на Армянской территории находится до 600 азербайджанских военных

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20 мая 2021, 14:38

Фото: соцсети

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что на армянской территории находятся до 600 азербайджанских военных. Ереван пытается не допустить эскалации конфликта. В армянском Министерстве обороны прокомментировали информацию о потасовке между военнослужащими двух стран, сообщает агентство «АННА-Ньюс».



Азербайджанские военные по-прежнему находятся на территории Армении. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян заявил о том, что их количество составляет от 500 до 600 человек. В то же время он сообщил о том, что Армения пытается добиться решения конфликта мирными способами и не допустить его эскалации.



Тем временем, армянское Министерство обороны прокомментировало опубликованное в социальных сетях видео. На нем зафиксирован момент потасовки между военнослужащими Азербайджана и Армении. На видео видно, как азербайджанцы унижают мужчину в форме армянских вооруженных сил и избивают его. В Минобороны Армении заявили о том, что по этому факту назначено служебное расследование. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 17 мая. Об этом сообщило информационное агентство «Спутник Армения».



Информация о вторжении азербайджанских военных на территорию Сюникской области Армении поступила 12 мая. В течение восьми суток на границе двух государств происходит противостояние, которое, пока, обходится без применения оружия. В переговорах участвуют представители российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. В свою очередь, в Государственной пограничной службе Азербайджана заявили, что азербайджанские военные находятся на своей территории. Проводится демаркация границы в районах, которые входили в состав Нагорно-Карабахской Республики, однако по итогам войны в Карабахе перешли под контроль Баку.

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