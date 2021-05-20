Строительство первого российского авианосца оценили в 500 млд рублей

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20 мая 2021, 14:32

Фото: соцсети

Россия может в ближайшем будущем приступить к строительству нового авианосца. Об этом сказал член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов в интервью РИА Новости. Авианосцы — больной вопрос для российского ВПК, который то и дело встает ребром, но никак не может решиться. Разбираемся, почему у России до сих пор нет авианосца и нужно ли нам собственное «оружие империализма». Об этом пишет портал «PostNews».

Что сказал Поспелов?

Планы по строительству нового авианосца могут включить в госпрограмму по вооружениям на 2024-2033 гг. Аванпроект корабля уже есть. Флоту нужно по меньшей мере три авианосца: один головной и два серийных. Водоизмещение головного корабля должно быть не менее 70-80 тыс. тонн. Его строительство оценивается в полтриллиона рублей, но стоимость проекта может вырасти на 10-20%.

При готовой верфи и наличии подходящих самолетов авианосец могут строить как минимум 10 лет. Но на данный момент у России нет предприятий, которые могли бы делать такие корабли. «Севмаш» загружен другими проектами, а судостроительный завод «Звезда» на Дальнем Востоке еще не готов.

Для чего нужны авианосцы?

Авианосцы — самые крупные из ныне существующих военных кораблей и основа любого сильного океанского флота.

Основное предназначение авианосцев, как ни странно, — нести авиацию. ВВС любой страны имеют очень ограниченный радиус действия, а переброска их традиционными методами на длинные расстояния для оперирования в других точках мира требует значительных усилий и ресурсов.

Авианосец решает эту проблему. Он действует как своеобразная передвижная авиабаза и может доставлять ВВС в любую точку мира в сравнительно короткие сроки. Он также перевозит топливо и другие припасы, необходимые для длительного функционирования авиагруппы.

Боевые задачи авианосца определяются в зависимости от состава находящейся на нем авиагруппы. Так, он может служить средством противовоздушной и противолодочной обороны, поддерживать сухопутные войска с моря или выполнять стратегические задачи, если на нем есть самолеты с ядерным оружием.

Почему у России до сих пор нет авианосцев?

Создание сильной авианосной группировки — очень долгий и затратный процесс. В составе флота США находится больше 10 авианосцев, но они начали создавать свою группировку еще в начале XX века. А вот советское руководство в свое время решило противопоставить американским авианосцам подлодки с крылатыми ракетами, которые могли бы топить их.

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